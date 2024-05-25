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ASTRO STARGAZER　FC限定盤　Blu-rayアストロファンクラブ盤
商品番号 U64631640361
商品名

ASTRO STARGAZER　FC限定盤　Blu-rayアストロファンクラブ盤
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,334 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ASTRO【STARGAZER】　FC限定盤のBlu-ray　トレカはJINJINのみ、つきます（＝合計２枚）・一度視聴しました。・外箱のシュリンクフィルムを取り外さないようにして、開封しました。（保管される時に便利かなと思います）・ディスクケース背面に入ってる紙の中央付近に、押し跡がございます。(写真4枚目）ご了承下さい。緩衝材で保護し発送予定です（ネコポス予定）。ご不明な点はご購入前にご質問下さい。丁寧に取り扱っておりますが、海外製品にご理解のある方、また、あと払い（コンビニ払等）の場合は24時間以内に可能な方、受取連絡をスムーズにして頂ける方のみ、ご購入願います。宜しくお願い致します。【収録内容→ASTRO2022JAPANCONCERT＜The3rdASTROADtoJAPAN　STARGAZER]＞千葉・幕張メッセ公演ライブ映像】MJJINJINCHAEUN-WOOMOONBINROCKYYOONSAN-HAジンジンチャウヌウヌムンビンユンサナサナラキチャ・ウヌ　ユン・サナ　韓国K-POPアストロ　スターゲイザー　LIVE映像
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