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BOB MARLEY LIVE! photographs by 菅原光博
商品番号 H66545000579
商品名

BOB MARLEY LIVE! photographs by 菅原光博
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

BOBMARLEYLIVE!photographsby菅原光博ボブ・マーリィーフォトグラフス1979年4月での日本公演全6回を東芝レコードオフィシャルカメラマンとして全撮影。写真は4/5.6の新宿厚生年金会館と7日渋谷公会堂10日中野サンプラザホールでの撮影フォトグラフス。全28枚no24の写真だけ紛失してますが後はすべ綺麗に保管してあります。BOBの直筆の名前や直筆のONELOVEと書いてある言葉。かなりレアで貴重なものです。発行日2000／7／7定価5,500印刷/遊人工房
http://narcologia.ru/goods/perforce19565.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement814399.html
http://narcologia.ru/goods/moisture406069.html
BOB MARLEY LIVE! photographs by 菅原光博
BOB MARLEY LIVE! photographs by MITSUHIRO SUGAW...
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60370/ボブ・マーリー ライブ！ '79東京 撮影 菅原光博 解説付き 函 ...
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菅原光博 Jazzを撮る！ #27 ボブ・マーリー – JazzTokyo
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