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輪島塗　鳳凰桐蒔絵　菓子器　時代箱付　C　R5925
商品番号 B22756708558
商品名

輪島塗　鳳凰桐蒔絵　菓子器　時代箱付　C　R5925
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 6,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約８．２cm　幅約１５．５cm縁の漆が複数箇所剥がれています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。種類...茶道具装飾...蒔絵
http://narcologia.ru/goods/shuttle540825.html
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http://narcologia.ru/goods/stepchild879152.html
輪島塗　鳳凰桐蒔絵　菓子器　時代箱付　C　R5925
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