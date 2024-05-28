

取引市場 輪島塗 鳳凰桐蒔絵 菓子器 時代箱付 C R5925 漆芸 ...



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秋草蒔絵 蓋付菓子器 | 輪島塗の老舗 輪島屋善仁 | Wajimaya Zenni



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輪島塗 菓子器



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輪島塗 菓子鉢 他 まとめて-

大きさ 高さ約８．２cm 幅約１５．５cm縁の漆が複数箇所剥がれています。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。種類...茶道具装飾...蒔絵