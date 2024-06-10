Nintendo Wii RVL-001 ホワイト

ご覧いただきありがとうございます。即購入OK！大幅なお値下げ交渉はご遠慮くださいm(__)m【商品名 】ニンテンドーWii家庭用ゲーム機ゲームゲーム機Wiiリモコンプラス付きWiiモーションプラス付きテレビゲーム【型 番 】RVL-001【仕入先 】古物商取得リサイクルショップ【内容物 】写真のものが全てになります。【状 態 】数回使用遊んで遊ばなくなりましたので出品しております。ヌンチャクにやや変色があるかもしれませんが気にならないと思います。画像を見て状態が気にならない方には大変お買い得な商品になります。動作確認済みあくまでも自宅保管の為、完璧を求める方は御遠慮下さい。・発送について水濡れ対策をして、出来る限り箱に傷が付かないように配慮させていただきます。商品コード:d@tg437-F



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