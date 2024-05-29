Nintendo3DS LL 本体　カラーミント＋おまけソフト

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商品詳細
箱は付いておりません。タッチペン、充電器付きです。少し傷や汚れ等ありますが遊ぶのに支障はないかと思います。中古品のためご理解頂ける方のみご購入にお進みください。カバーはそのまま付けます。おまけソフト写真5枚目に掲載しております。Nintendoニンテンドー3DSLLミント
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