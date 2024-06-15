値下げ、寺山修司 ふしあわせという名の猫 宇野亜喜良画 新書館

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商品詳細
寺山修司ふしあわせという名の猫宇野亜喜良画新書館1970年3月20日初版発行定価380円値下げ、4500円→4400円サイズ、縦約165mm、横約153mm、厚み約10mm、重さ約210g状態は良いですが、家庭内保存最初のページにシミがあります。他は綺麗です。写真参考#寺山修司#ふしあわせという名の猫#宇野亜喜良画#新書館
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