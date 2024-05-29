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WII U スポーツプレミアムセット 32GB 人気ソフト付き
商品番号 K84392766751
商品名

WII U スポーツプレミアムセット 32GB 人気ソフト付き
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 3,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NintendoWiiUスポーツプレミアムセット32GB何か質問などございましたら、気軽にコメントお願いします(*..)\"●内容物・Wiiu本体・ゲームPad・本体電源ケーブル・ゲームPad用電源ケーブル・wiiリモコン4つ・センサーバー・AVケーブル・ハンドル1つ・太鼓・ヌンチャク・おまけソフト8本動作確認済簡易クリーニング済Wiiソフトも遊べます。バラ売り不可発送の際はキズが付かないようにプチプチで包んで発送致します。匿名配送のメルカリ便にて発送致します。#任天堂#ゲーム#GAME#Wii#wiiu#wii#WII#Wii#Wiiu#ウィー#ニンテンドー#ウィーユー#WiiUcolor:WHITEゲーム機本体種類:WiiUポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
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