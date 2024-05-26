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新品 Catalinbread Galileo MKII カタリンブレッド
商品番号 U48764459515
商品名

新品 Catalinbread Galileo MKII カタリンブレッド
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用CatalinbreadGalileoMKIIカタリンブレッド購入後、結局一度も使用しませんでした！新品・未使用品です！英国を代表するロックバンドでQueenのギタリスト、BrianMayのサウンドを再現するオーバードライブが登場です！BrianMayの特徴と言えば、VoxAC30にRangeMasterを組み合わせたトーンです。このGalileoMKIIは、ペダル内部にVoxAC30のプリアンプをFETで再構築した回路と、カスタムされたレンジマスター回路を組み合わせることで、再現を可能にしております。今回、MkIIとなって、よりシンプルな3コントロール(Vol/Gain/Tone)のみとなって、生まれ変わりました。GalileoMKII、ステレオディレイ、スプリットアウトが出来る機器、アンプ3台、以上がかなり精度の高いサウンドを再現可能です。
http://narcologia.ru/goods/secretarial639616.html
http://narcologia.ru/goods/perforce125365.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic109812.html

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