

NHKドラマ ノースライト夢見た家 DVD全2巻 ☆西島秀俊 / 北村一輝 ...



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NHKオンデマンド | ノースライト （前編）「消えた家族」



ノースライト （後編）「夢みた家」 - NHKオンデマンド



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ノースライトDVD全2巻西島秀俊/北村一輝/田中麗奈/田中みな実/竹財輝之助/宮沢りえ/大森寿美男横山秀夫原作のヒューマン・ミステリーを映像化した、2020年12月放送のNHKドラマ。「あなた自身が住みたい家を立ててください」との依頼に応えた建築士が遭遇する謎と事件を、西島秀俊ら豪華キャストで描く。#西島秀俊#北村一輝#田中麗奈#田中みな実#竹財輝之助#宮沢りえ#NHK#大森寿美男#CD・DVD※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※こちらはもともとレンタルで使われていた、レンタル落ちのDVDです。レンタルで使用してた為ジャケットなどに、日焼け、汚れ、ダメージ等ございますのでご了承下さい。管理シール等そのままです。再生確認済み。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※★お時間頂戴しますが全て無料で研磨いたしますので、購入の際ご一報ください。★※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※画像のものが全てになります。新品ケースに収納しての発送となります。画像参照●ケース不要の場合中身抜きしてジャケットとディスクのみ発送致しますのでご購入の際ご一報ください。●レンタル落ちに理解ある方よろしくお願いします。✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳KYOが出品中の商品がピックアップされてますので是非ご検討下さい（随時更新中）✳邦ドラマDVD↓#KYO邦ドラマ✳NHK大河ドラマ、NHK朝ドラ↓#KYO大河時代劇