奇妙な廃墟　福田和也

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「奇妙な廃墟」福田和也定価:￥1600#福田和也#福田_和也#本#日本文学／評論・随筆祖国を売り、ナチズムに加担する文学を作ってきたことでフランス文学史上、数々の伝説や悪名で彩られてきたコラボラトゥールの作家たち。しかしヒューマニズムに抗して闘ったその思想はパウンド、ブランショなど20世紀の知性に大きな影響を与えた。19世紀の反近代主義者の思想や手法から始まり、中心的な運動を担ったドリュ・ラ・ロッシェル、ブラジヤック、ルバテら、戦後における継承者ニミエにいたるまで、統一した視点からファシズムと文学・思想を検証し、近代フランスの歴史観に挑戦する渾身の処女作。解説:柄谷行人●状態：●カバー：あり・帯なし●ヤケ：ややヤケ●ヨレ：なし●スレ：なし●折り目：なし●書き込み：なし書き込み等はありませんが経年に応じた使用感はありますのでご了承ください。