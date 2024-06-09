開運画・金運上昇「金富士 S」横・特大・原画・油彩絵画・壁掛け・額装

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2023年最新】かいがのみせあかちゃんの・原画の人気アイテム - メルカリ

黄金の太陽からの暖かな山吹色の陽光の中で末広がりに聳え立つ大変縁起の良い黄金の富士山です。金富士は財運を授けてくれると云われます。大きさ ： 約24×34×1.5㎝技法 ： 油彩制作年 ： 2023年サイン ： 裏（ご購入時にタイトルと共に記入致します。）Sフレーム ：樹脂背面に3角吊り金具が取り付けてあります。（紐付き)油彩画ですので数百年持ちます。絵画表面にはつや出し保護ワニスを吹き付けてお渡しいたします。絵画表面にガラス板を使用していない為、落ちてもガラスが割れたりしません。#かいがのみせあかちゃんの・風水画 ☝クリックしてみて下さい！#かいがのみせあかちゃんの・絵画 ☝クリックしてみて下さい！#かいがのみせあかちゃんの・原画 ☝クリックしてみて下さい！かいがのみせあかちゃん オリジナルメッセージカードをプレゼント致します。絵画をお買い上げ後も著作権は作者の かいがのみせあかちゃん が所有しています。製品などへの利用にはライセンス契約が必要で、別途料金が発生します。商用利用に関してはお問い合わせください。©かいがのみせあかちゃん絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具