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seventeen 会場限定 東京 ジョンハン トレカ セブチ 大阪
商品番号 L69426193235
商品名

seventeen 会場限定 東京 ジョンハン トレカ セブチ 大阪
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,502 円
在庫状況 あり

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商品詳細

seventeenbethesun東京会場限定トレカジョンハンになります。【発送方法】スリーブ＋厚紙補強（硬質ケースの場合も有）＋防水対策をして発送しますスリーブに入れて保存していたので美品だと思います。海外製品の為初期傷等ある場合がございますので、ご理解いただける方のみご購入下さい(\u003e\u003c)即購入◎その他気になる点等ございましたらお気軽にご質問ください＾＾Seventeenセブチエスクプス　スンチョル　ジョンハン　ジョシュア　ジス　ジュン　ホシ　スニョン　ウォヌ　ウジ　ジフン　the8ミンハオ　ミョンホ　ミンギュ　ドギョム　ソクミン　スングァン　バーノン　ハンソル　ディノsector17FacethesunDREAMAttaccayourchoiceヘンガレAnOdesemicolonHANABIodetoyouHOME舞い落ちる花びら24hあいのちからひとりじゃないブソクスン特典hmvweverseラキドロスタンプラリー会場限定
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