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世界海産貝類大図鑑　波部忠重　奥谷喬司
商品番号 U76004274936
商品名

世界海産貝類大図鑑　波部忠重　奥谷喬司
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古本となります。以前家族が貝殻集めに熱中していた時に中古で10000円で購入しました。図鑑ページの状態は良いと思いますが、カバーと見返しと序文にシミなどの使用感が見られます。画像でご確認ください。ご理解くださる方のご検討をお願いいたします。
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