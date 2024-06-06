世界海産貝類大図鑑　波部忠重　奥谷喬司

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商品詳細
中古本となります。以前家族が貝殻集めに熱中していた時に中古で10000円で購入しました。図鑑ページの状態は良いと思いますが、カバーと見返しと序文にシミなどの使用感が見られます。画像でご確認ください。ご理解くださる方のご検討をお願いいたします。
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