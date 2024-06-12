星新一先生著作　ひとにぎりの未来　ショート.ショート　新潮社元版　カバー帯付き

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昭和47年新潮社発行書籍星新一先生著作タイトルひとにぎりの未来ショートショート集カバー帯付き (第１０刷)古い書籍になりますので、経年劣化等はご理解ご承知下さいませ。星新一先生の元版をお探しの方は、どうぞ画像をご覧のうえ、ご確認ご検討くださいませ。宜しくお願いいたします。