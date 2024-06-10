タイガー魔法瓶 炊飯器 ご泡火炊き JPH-G100K　新品　定価139000円

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ご覧いただきありがとうございます。こちらはTIGERの最上級クラスの炊飯器 土鍋ご泡火炊きです。新品未使用で保証もしっかり付いており安心して使っていただけます。フラッグシップモデルだけあってかなり高性能かつ本土鍋を採用しており全てが高級で最高の御飯をお召上がれます。御飯を食べるのは毎日の事である為、きっと購入して良かったと思われる炊飯器ですので是非この機会に御使用になってください。土鍋ご泡火炊きJPH-G100-K（ブラック）ブランド：タイガー炊きたてご泡火炊き炊飯方式：圧力IH方式容量：5.5合炊飯器機能：保温機能内釜洗米可内ふた洗浄可省エネ運転無洗米コース玄米炊きコース雑穀米コース調理コース機能炊飯時消費電力量/回：146.0Wh保温時消費電力量/h：18.1Wh内窯の厚さ(mm)：5.0mm色：ブラック系幅(mm)：261.0mm奥行き(mm)：325.0mm高さ(mm)：220.0mmTIGER象印SHARP東芝JPH-Jハイエンドモデル