ゲーム\u0026ウォッチ ドンキーコングⅡ ドンキーコング2



週刊電子ゲームレビュー「ドンキーコング２」 週刊電子ゲームレビュー「ドンキーコング２」



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中古品です。動作確認済み。本体表面にややスレなどあります。画面は目立った傷などは見当たりません。電池の液漏れやサビもありません。古いものなのと、中古品とご理解の上ご購入お願いします。水濡れ防止、プチプチ梱包をし24時間以内に発送いたします！他にも色んなゲーム出品中こちらからどうぞ↓#マッハゲーム