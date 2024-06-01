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ゲーム\u0026ウォッチ ドンキーコングⅡ ドンキーコング2
商品番号 G33985980008
商品名

ゲーム\u0026ウォッチ ドンキーコングⅡ ドンキーコング2
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 3,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古品です。動作確認済み。本体表面にややスレなどあります。画面は目立った傷などは見当たりません。電池の液漏れやサビもありません。古いものなのと、中古品とご理解の上ご購入お願いします。水濡れ防止、プチプチ梱包をし24時間以内に発送いたします！他にも色んなゲーム出品中こちらからどうぞ↓#マッハゲーム
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