ライザのアトリエ3 新品未開封　PS4 プレミアムボックス

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商品詳細
「ライザのアトリエ3～終わりの錬金術士と秘密の鍵～プレミアムボックス」新品未開封。即購入可能です。封筒に入れてメルカリ便で発送します。シュリンク付き。#ゲーム#RPG#PlayStation4#PlayStation_4#PS4【パッケージ版封入特典】「エクストラサウンドコレクション」ダウンロードシリアル※ウェブサイトからMP3形式のデータがダウンロードできます。【プレミアムボックス同梱内容】1、ライザ専用先行配信衣装「クーケン渚のマリンルック」ダウンロードシリアル2、ライザのアトリエ３描き下ろしイラストB２布ポスター3、ライザのアトリエ３アートブック4、ライザのアトリエ３特製クリアファイル２種セット5、ライザのアトリエ３アクリルミニキャラチャーム
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