安全地帯☆LIVE COLLECTION 1984-2010～あの頃へ～〈限定 ...

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商品詳細
「安全地帯/LIVECOLLECTION1984-2010～あの頃へ～〈限定盤・5枚組〉」安全地帯定価:￥15000#安全地帯#CD・Blu-ray1回視聴しただけの、ほぼ未使用です。ただ、あくまで中古の商品になりますので御理解頂けない方や神経質な方はご購入をお控え下さい。返品、返金はお断りさせて頂いておりますのでよろしくお願いします簡易梱包での発送となります。仕事をしている為、コメントが遅れる可能性がありますが、必ず返信します。また、休みの日に発送するので、少々時間がかかる事があります。
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