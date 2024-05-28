第2次スーパーロボット大戦OG COMPLETE BD BOX

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商品詳細
限定版Blu-rayBOXです。備品は全て揃っています。素人保管ですが、大きな傷、汚れはありません。ただBOX側面にヘコみ（写真10枚目）があります。（購入時からあった）Blu-rayは一度通して観ました。PS3ソフトは確認で開けたのみです。どうぞよろしくお願いします。「第2次スーパーロボット大戦OGCOMPLETEBDBOX」バンダイナムコエンターテインメント定価:￥39800◆PS3『第2次スーパーロボット大戦OG』ソフト◆TVアニメ『スーパーロボット大戦OGジ・インスペクター』全26話収録Blu-ray（4枚）◆TVアニメ『スーパーロボット大戦OGジ・インスペクター』ブックレット◆江端里沙氏描き下ろしパッケージイラスト#バンダイナムコエンターテインメント#ゲーム#シミュレーションRPG#PlayStation3#PlayStation_3#PS3
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