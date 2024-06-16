

益子焼『坂田甚内』焼〆波状文皿



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益子焼『坂田甚内』作 人気有名作家焼〆波状文皿◆サイズ…直径 15.5cm位 …高さ 2.0cm位◆カラー...ベージュ◆種類...皿・鉢◆師 加守田章二の最初の弟子、一番弟子◆料理映えする器の達人 世界に通用するセンスの作家様です。陶器に限らず硝子製作も手掛けます。また、陶壁、オブジェ。伊勢神宮に奉納した作品があると記憶しています。◆大変に気に入っております。購入して一度も使う事なく月日が経ちました。出品を決めました。気に入ってくださいます方にお譲り致します。未使用品ですが、人手に渡りました品物で経年もあり、共箱は蓋が、やや反っています。新しい品物を好む方のご購入はお控えください。自宅保管にご理解いただけます方のご縁をお待ちしています。宜しくお願い致します。◆付属…共箱、共布、陶歴書◆プロフィールをご一読の上、ご購入願います。#坂田甚内#加守田章二#益子焼皿19800→18000