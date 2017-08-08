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クライベイビー　jen ワウmod 赤インダクタ！
商品番号 K61418906236
商品名

クライベイビー　jen ワウmod 赤インダクタ！
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この度は多くの商品の中から閲覧いただきありがとうございます。今回出品します商品はビンテージワウでお馴染み、クライベイビーのJENになります。説明不要の超人気ワウ。マイケルシェンカー氏やB'zの松本孝弘氏愛用のワウです。半止めでのサウンドが非常に心地いいです。しかもこのワウ、中のインダクタは１番人気の赤仕様です！こちらの商品、現場でも使い勝手良くするために電源端子を現行のアダプタで使える様に仕様変更しています。その為、金額は相場よりお安くしております。ビンテージ系高騰しているのでお探しの方はぜひ！アクセサリー・パーツ···エフェクター
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