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クリープハイプ　廃盤CD 最後の夜の夢
商品番号 P31799212021
商品名

クリープハイプ　廃盤CD 最後の夜の夢
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2004年作品3ピースバンドだった頃のクリープハイプがライブハウスで販売してた貴重な自主制作CD-Rです。今でもリアレンジされて歌い続けている曲もあります。以前にこちらのアプリで購入しました。1.美人局2.新宿炎3.捨光4.ミルクリスピー5.最夜6.夢最期の夜の夢
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