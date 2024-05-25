クリープハイプ　廃盤CD 最後の夜の夢

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2004年作品3ピースバンドだった頃のクリープハイプがライブハウスで販売してた貴重な自主制作CD-Rです。今でもリアレンジされて歌い続けている曲もあります。以前にこちらのアプリで購入しました。1.美人局2.新宿炎3.捨光4.ミルクリスピー5.最夜6.夢最期の夜の夢