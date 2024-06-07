Deshabillz/神従者/博雅の翼 デザビエ Domestic Child

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神従者は未開封です。未開封の為、中身の確認が出来ておりません。博雅の翼は帯にケース爪による挟み跡あります。ほか状態良好です。予めご了承下さいませ。コレクター気質の神経質な方はご遠慮下さい。聴ければいいデータ抜ければいい人には十分かと思いますが中古品に理解のない神経質な方はお断りします。他でも出品していますので取り下げることがあります。Deshabillz/神従者/博雅の翼ヴィジュアル系V系デザビエDomesticChildドメスティックチャイルドドメチャ