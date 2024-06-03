がくぶん薬膳マイスター養成講座一式

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がくぶんの薬膳マイスター養成講座一式です。勉強しようと思いましたが、時間がとれずにやらなくなり出品致します。★テキスト4冊（1冊目に折目あり。2〜4冊目は未使用。全て書込みなし）★薬膳レシピ集（書込みなし）★学習のためのガイドブック（未使用）★指導課題集（未使用）★DＶD（基礎編開封済、料理編未開封）比較的に綺麗な状態で一式揃ってます。中古品にはなりますので、中古品に抵抗の無い方は良かったら使って下さい。