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ポケモン　アニメコレクション
商品番号 W62036890961
商品名

ポケモン　アニメコレクション
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモン　アニメコレクション40枚セットカードは袋に入れて防水対策をしたうえで発送いたします。暗所保管していたので年代物の割に比較的綺麗なカードが多いですが、ダメージのあるカードももちろんありますので一律プレイ用でお願いいたします受け取り後、個々のカードの内容、状態に関するクレームはご遠慮ください。#ポケカ#まとめ#VSTARユニバース#旧裏　#リザードン#カメックス　#フシギバナ　#ピカチュウ#トップサン　#アニメコレクション　#カードダス　#引退#ジャンク#キッズカード　#ポケモン#RadiantPokémon#Pokemoncard#Charizard
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