CF88 時代輪島塗 牡丹に蝶金蒔絵黒塗椀二客 木製明治大正 / 茶懐石吸物菓子

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CA2 明治期時代木製輪島塗萩金蒔絵椀 二客 内朱塗煮物吸物茶懐石正月 ... CA2 明治期時代木製輪島塗萩金蒔絵椀 二客 内朱塗煮物吸物茶懐石正月 ...



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CF86 時代輪島塗 梅月金蒔絵黒塗木皿五客 菓子取木製 /明治大正茶懐石 ... CF86 時代輪島塗 梅月金蒔絵黒塗木皿五客 菓子取木製 /明治大正茶懐石 ...

☆お手数ですが落札前に自己紹介を御一読下さい☆↓漆芸一覧↓【#Shitugei17mochizuki】「時代輪島塗牡丹に蝶金蒔絵黒塗椀二客金縁木製漆器明治大正期」輪島が誇る堅牢な下地と塗り、牡丹に蝶の華麗な加飾が施された黒塗蒔絵椀でございます。【寸法】直径約12cm全高約8.7cm〜9cm椀高約5.8cm椀深さ約4.3cm※一つ一つが手作業の為若干の個体差がございます【状態】経年によるスレ、細かなキズ、ややヨゴレ、ヤケ等の時代感がございます。ヒビやカケなどの目立つダメージは見受けられません。木地にやや歪みがありますが使用に問題のあるものではありません。尚見落とし等もあるかもしれませんので完品(新品同様)をお求めの方はお控え下さい。古いものであることをご了承の上、落札をお願いいたします。#牡丹#蝶#螺鈿#高蒔絵#縁起#夫婦椀#輪島塗#吸物椀#茶碗#煮物椀#雑煮椀#茶懐石#茶道具#平椀#木製#漆器#漆芸#黒塗#黒漆#金蒔絵#沈金#梨地#高盛#研ぎ出し#切金#伝統工芸品#木漆#能登#金沢#加賀#山中#細密#本堅地#溜塗#汁椀#本金#縁起#正月#お祝い#本漆塗#骨董品#時代#九谷焼#古美術#古玩#朱塗#朱漆#宴席#20k3w