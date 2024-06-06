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キャプテンアメリカ(ホットトイズ) \u0026 クリスエヴァンス　サイン
商品番号 W99338134178
商品名

キャプテンアメリカ(ホットトイズ) \u0026 クリスエヴァンス　サイン
ブランド名 マーベル
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ムービー・マスターピースキャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャーキャプテン・アメリカ（1/6スケールフィギュア）\u0026クリスエヴァンスのサインまとめ売りです。大切にしてたものでキャプテンアメリカが好きな人にお譲りしたいので、セットで割引出品させていただきます。各商品ごとの説明は単品出品の所に書いてあるので、ご確認よろしくお願いいたします。各自、同一商品です。
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