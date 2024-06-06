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- キャプテンアメリカ(ホットトイズ) \u0026 クリスエヴァンス サイン
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商品詳細
ムービー・マスターピースキャプテン・アメリカ/ザ・ファースト・アベンジャーキャプテン・アメリカ（1/6スケールフィギュア）\u0026クリスエヴァンスのサインまとめ売りです。大切にしてたものでキャプテンアメリカが好きな人にお譲りしたいので、セットで割引出品させていただきます。各商品ごとの説明は単品出品の所に書いてあるので、ご確認よろしくお願いいたします。各自、同一商品です。
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