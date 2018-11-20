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バンドーレン テナーサクソフォン マウスピース V5 T35
商品番号 L49713387196
商品名

バンドーレン テナーサクソフォン マウスピース V5 T35
ブランド名 バンドーレン
特別価格 税込 7,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

V5シリーズ:チェンバーが伝統的な丸い形になっており、クラシックからジャズまで非常に幅広いジャンルの演奏家の方々に使用できるスタンダードモデル。開きが広く、クラシックでもジャズやポピュラー音楽でも活躍できるマウスピースです。ジャズ初心者の方の入門用として使われることが多いモデルです。■ティップオープニング:2.30mm■フェイシング:ミディアム一度の使用のみです。
http://narcologia.ru/goods/unusable136974.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect747170.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic523012.html

バンドーレン テナーサクソフォン マウスピース V5 T35
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