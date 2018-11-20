V5シリーズ:チェンバーが伝統的な丸い形になっており、クラシックからジャズまで非常に幅広いジャンルの演奏家の方々に使用できるスタンダードモデル。開きが広く、クラシックでもジャズやポピュラー音楽でも活躍できるマウスピースです。ジャズ初心者の方の入門用として使われることが多いモデルです。■ティップオープニング:2.30mm■フェイシング:ミディアム一度の使用のみです。



バンドーレン テナーサクソフォン マウスピース V5 T35



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