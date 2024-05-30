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茶道具　棗　漆工芸品　2個セット箱付
商品番号 O15711883154
商品名

茶道具　棗　漆工芸品　2個セット箱付
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱に入った状態で長い間、保管していました。セット内容は、棗2ヶ（細かな傷は有りますが比較的綺麗な状態）　　　　　　　共箱2（箱は経年劣化による汚れや傷があります）ご不明な点がございましたらお気軽にコメント宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message98627.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi815047.html
http://narcologia.ru/goods/organization531962.html
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