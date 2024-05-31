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- w151 南京色絵花丸文鉢 清朝時代 粉彩花文茶碗 唐物古染付 煎茶碗 A
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商品詳細
商品をご覧頂き、有難うございます。新渡時代唐物、粉彩煎茶碗です。唐草壽華模様が描かれており、時代高台となっております。状態ですが、ニュウ、ホツ、虫食い有ります。必ず商品の状態を画像でご確認の上、ご検討をお願い致します。◆サイズ（約）・高さ 6.3㎝/直径 17.5㎝/重量 370g◆付属品：無どうぞ宜しくお願い致します。中国鉢茶碗茶道具清朝粉彩
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