ポケカ　サーチ済み　76パック　クレイバースト　黒炎の支配者　バイオレット

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商品詳細
クレイバースト 40パック黒煙の支配者 32パックバイオレット 4パック重さによる簡易サーチ済みです。何枚かはrr、arが出るかもしれないですが取り逃がしがない限りsr以上はでないと思います。中身での評価はご遠慮ください。
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