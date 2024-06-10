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ポケカ　サーチ済み　76パック　クレイバースト　黒炎の支配者　バイオレット
商品番号 Y99221583796
商品名

ポケカ　サーチ済み　76パック　クレイバースト　黒炎の支配者　バイオレット
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレイバースト　40パック黒煙の支配者　32パックバイオレット　4パック重さによる簡易サーチ済みです。何枚かはrr、arが出るかもしれないですが取り逃がしがない限りsr以上はでないと思います。中身での評価はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/slide686787.html
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