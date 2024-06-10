CANARE カナレ SPC02-B2 BLACK マイク ケーブル 送料込①

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【アイテム】#ニロジマルCANAREカナレSPC02-B2BLACKマイクケーブルコードコネクター機材用miccablecodeconnector【状態】中古になります。目立った汚れ、ダメージ、破れ等なく良い状態です。【商品説明】CANAREのステレオタイプのフォンケーブルです。※長さはコネクタ長を含みます。出品している物は、古着vintageヴィンテージビンテージなどが好きな方や、90s80s90年代80年代スポーツmix古着個性派一点物などお好きな方にオススメです。【カラー】黒ブラックblack【サイズ】■オーディオ用ケーブル■XLRオス－TRSフォン■2m【送料】送料無料送料込にて発送致します！よろしくお願い致します！#ニロジマル