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アルタスフルート頭部管（A1107)
商品番号 P59444128467
商品名

アルタスフルート頭部管（A1107)
ブランド名 アルタス
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···フルートアクセサリー・パーツ···その他レベル···中級者アルタスフルートA1107総銀製の頭部管です。銀製。全体に若干のスレ感あり。リップに細かいキズあり（歌口には無し）。一箇所にごくわずかな凹みあり（写真指先）。また写真には映りませんが銀由来の黒ずみがあります（頭頂部とジョイント部）。しかし全体的に美品です。５、６年使用してます。アルタスをお持ちで、総銀製にアップグレードしたい方のお試しとしてお勧めします。なお価格は相談に応じます。また他にも出品しているため先着となります。
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