

Altus アルタス フルート A1107 管体銀製モデル 958刻印



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Altus A1107 | 松栄堂楽器



アルタスフルート頭部管（A1107) 【正規品】 12750円 www.coopetarrazu.com



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Altus A1107 フルート アルタス 【 岩田屋福岡店 】



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アルタス フルート｜Altus Handmade Flutes



アルタス フルート｜Altus Handmade Flutes

種類···フルートアクセサリー・パーツ···その他レベル···中級者アルタスフルートA1107総銀製の頭部管です。銀製。全体に若干のスレ感あり。リップに細かいキズあり（歌口には無し）。一箇所にごくわずかな凹みあり（写真指先）。また写真には映りませんが銀由来の黒ずみがあります（頭頂部とジョイント部）。しかし全体的に美品です。５、６年使用してます。アルタスをお持ちで、総銀製にアップグレードしたい方のお試しとしてお勧めします。なお価格は相談に応じます。また他にも出品しているため先着となります。