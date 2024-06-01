セーラームーン Q-pot. クライシスムーンコンパクト ネックレス

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セーラームーンQ-pot.キューポットクライシスムーンコンパクトネックレス一度も装着はせず、ケースにて飾っておりました。状態は綺麗で劣化は見られませんが、全くの新品とは異なりますので気にされる方のご購入はお控えください。お値下げ不可。プチプチ梱包、小さいダンボールで発送予定です。