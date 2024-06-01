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掛け軸 小川香月 富嶽群翔 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 R89803881634
商品名

掛け軸 小川香月 富嶽群翔 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 10,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸小川香月富嶽群翔絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。ほぼほぼ、新品未使用です。サイズ（本紙）403×1050ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　小川香月　富嶽群翔　富嶽　彩色山水　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#小川香月#小川_香月#香月#富嶽群翔#富嶽#彩色山水#新築#落成#新築祝い#落成祝い#長寿#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/displease868031.html
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