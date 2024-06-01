YAMAHA RS620 BRICK BURST　 (REVSTARシリーズ）

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山野楽器さんで購入後、自宅でつま弾く程度でした。現在はほとんど使用しておらず、楽器もかわいそうなので出品致します。残念ながらボディに一カ所小さな打痕がありますが、（写真10枚目）全体としてはほとんど目立たないと思います。（写真2枚目）それ以外は音関係、電気関係とくに問題ございません。フレットもほぼ減りはございません。（写真4枚目）■REVSTARシリーズ■カラー：ブリックバースト■ボディ：フレイムメイプル／マホガニー■ネック：マホガニー、セットネック■指板：ローズウッド■スケール：628mm■ピックアップ：YGDVH5+（Alnico）ハムバッカ―×2■コントロール：ボリューム、トーン（ドライスイッチ付）、3WAYスイッチ■ブリッジ：アジャスタブルラップアラウンド■ギグバッグ付希望小売価格：121,000円（税込）豊かな低音域とエッジの効いた高音域はロックサウンドに最適。1970年代に発売され愛好者の支持を集めた「SFシリーズ」からインスパイアされたシェイプや、フレイムメイプルトップの美しい外観が高級感を醸し出します。＜参考動画＞https://www.youtube.com/watch?v=tMChoupszV4\u0026t=38s