沢庵宗彭／臨済宗「成」書 掛軸 紙本：江戸時代 大徳寺 兵庫県 澤庵 和尚

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蔵出】澤庵宗彭 澤庵和尚 「夢」◎紙本複製画 共箱◎沢庵宗彭 江戸初期 ... 蔵出】澤庵宗彭 澤庵和尚 「夢」◎紙本複製画 共箱◎沢庵宗彭 江戸初期 ...



複製画】掛軸 大塚巧藝社 澤庵宗彭(沢庵宗彭)『夢語』紙本共箱付 a12051- 複製画】掛軸 大塚巧藝社 澤庵宗彭(沢庵宗彭)『夢語』紙本共箱付 a12051-



沢庵宗彭 横幅｜古美術・掛け軸の販売・買取・鑑定-松本松栄堂 沢庵宗彭 横幅｜古美術・掛け軸の販売・買取・鑑定-松本松栄堂



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沢庵宗彭の「成」合わせ箱付き掛軸になります。◆印刷ではありません◆掛軸全体にしわ、しみ、汚れが有ります。箱に痛みが有ります。表具約100cm×42cm本紙約25cm×40cm沢庵宗彭（天正元年12月1日（1573年12月24日）-正保2年12月11日（1646年1月27日）安土桃山時代から江戸時代前期にかけての臨済宗の僧。大徳寺住持。諡は普光国師（300年忌にあたる昭和19年（1944年）に宣下）。号に東海・暮翁など。管理：S646-1書一覧↓↓#sZk_shoご利用案内■商品はアンティーク雑貨・骨董・古美術品等の為、画像にてご判断下さい。画像が全てとなり画像にて、ご判断が出来ない方のご購入は、お控え下さいますようお願い申し上げます。■ご購入の際は、十分に画像等をご確認した上で、慎重なご判断をお願い致します。■購入後のキャンセルは理由を問わず、一切受け付けておりません。注意事項■当店で取り扱う商品は主にアンティーク雑貨・骨董・古美術品等になります。従いまして、経年の劣化及び傷やシミなどを伴う事が想定されます。尚、可能な限り、商品説明や画像にて掲載をしておりますが、至らぬ場合がございますのでご了承下さい。■その他、商品の誤発送・物流事故による破損などがあった場合は直ちにご御連絡を下さい。お取引に付きましては迅速、丁寧に対応させて頂きます。夜間や土日祝日のお問合せ、発送に関しましては、お時間を頂く場合がございます。ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。ご興味ある方からのご購入をお待ちしております。