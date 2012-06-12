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湘南乃風　バスタオル　虎
商品番号 U89971824300
商品名

湘南乃風　バスタオル　虎
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

湘南乃風バスタオル数年前に購入しクローゼットで保管しておりました。レアな新品未使用未開封です。ご要望などありましたらコメント頂けたらと思います。
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