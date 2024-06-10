掛軸『西国三十三ヶ所満願達成 観音菩薩納経軸』絹本 掛け軸 q060602

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■■■商品説明■■■【商品名称】西国三十三ヶ所の納経軸です。状態は箱つきの「美品」で商品価値を重視して購入いただければ幸いです。巡礼をしていると納経帳だけでなく納経軸に御朱印をいただいている方々を見かけることがあります。「納経軸(のうきょうじく)」とは、西国三十三所や四国八十八ヶ所などの巡礼において、寺院で御朱印をいただくための専用の掛け軸は、納経軸を床の間に掛けて眺めていると、極楽浄土を思い、信仰心が向上するものです。西国三十三所の納経軸の場合「観音菩薩」が描かれており宗派による違いはなく、三十三所と五箇所の空白(番外用)合わせて三十八箇所あるのが特徴です。満願達成され、表装された商品ですので、お盆やお彼岸の時に床の間などに掛けるのに最適な一品かと思います。この機会にお安くお買い求めになってみてはいかがでしょうか。＜状態＞経年の汚れがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■全体：全長192cm幅65cm※合わせ箱付(もとの箱無し)