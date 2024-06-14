抽象画/油絵/大型/アート/現代アート/新品/展示品

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◎タイトルBello'sItem☆抽象画/油絵/大型/100×70/アート/モダン/現代アート/新品/展示品検:アルフレックスカッシーナボーコンセプト◎サイズ縦:100横:70＊単位はcm◎コメント画面全体に広がる赤は視覚的なインパクトを与えています。肌色は、人間の温かみや優しさを表現し、赤との絶妙なコントラストを作り出しています。さまざまな筆使いやテクスチャーが用いられ、リズミカルなムーブメントと深みを感じさせる作品に仕上がっています。リビングルームやオフィス、ダイニングエリアなど、さまざまな空間でアクセントとして活躍してくれることでしょう。あなたの空間に取り入れて、日常に彩りをもたらしてください。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具の輸入品を主に扱っておりますので傷や汚れがある場合がございます。ご理解のある方のみご購入くださいませ。