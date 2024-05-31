セルマー　アルトサックス　ケース　純正

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商品詳細
この商品の値下げは不可です。セルマーアルトサックスseriesIIIを購入した際のケースです。カギ1本、肩かけ用のストラップついています。購入日に自宅に持ち帰ったあとは、別のケースを使用していたため、目に見える傷や使用感は全くありません。新品同様です。ケース本体を、直接緩衝材にて保護をして、発送致します。即購入OKです！ご質問ある方は、お気軽にコメントください。他にも楽器関係を出品しています、よろしければご覧ください。
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