【公式】SEVENTEEN ドギョム トレカ まとめ

セブンティーン セブチ ラキドロ 特典SECTOR17attacaタワレコ HMVバラ売り、即購入◎取り置き、値下げ×●合計 7枚2枚以上の場合バラ売り可能。当方が全て自引きした物です。★バラ売りの場合、他出品者様の値段設定を参考にお値段提示します。全てまとめて購入するより高くなります。欲しい商品をコメントしてください。スリーブやジッパーに入れて保管してましが、一度人の手に渡った物の為完璧を求める方はお控えください。よろしくお願い致します。