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S.H.Figuarts ホースオルフェノク
商品番号 J17284904355
商品名

S.H.Figuarts ホースオルフェノク
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ...仮面ライダー造形シリーズ...S.H.Figuarts開封後、ガラスケース内で短期間飾ったあと、暗所にて保管していました。目立ったキズ、欠品はないと思います。外箱は一枚目画像右下部に目視出来る凹みがありますのでご承知おき下さい。値下げ交渉不可でお願いします。
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