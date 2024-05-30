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商品詳細
AKAIのMPKminiplay、音源内蔵の25鍵MIDIキーボードです。2021年中旬に新品で購入し、月に数回程度、家の中のみで使用しました。動作は問題ありません。全ての鍵盤・PAD・コントローラは問題なく動作しています。電池駆動のスタンドアロン(内蔵スピーカー出力・ヘッドフォン出力)、PC接続のMIDIキーボードの両方で、動作を確認しました。大きなキズはありませんが、よく見るとわかる程度のスレが若干あります。また、購入時から鍵盤に若干のガタつきがあります。写真2枚目でご確認ください。付属品は、外箱・マニュアル・USBケーブルです。発送は、外箱をプチプチの緩衝材で2重に保護して行います。
http://narcologia.ru/goods/hesitantly675984.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture843541.html
http://narcologia.ru/goods/rouge729010.html
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Akai Professional スタンドアローン・MIDIキーボードコントローラー【内蔵音源、電池駆動、スピーカー搭載】 MPK Mini Play
製品情報：MPK mini Play MK3：AKAI professional
AKAI Professionalの新たなMIDI鍵盤MPK mini Play MK3をご紹介いたします！
製品情報：MPK Mini Play：AKAI professional
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