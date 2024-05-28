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- 【真作保証】高橋昌嗣 ブロック 写真 プリント モノクロ
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商品詳細
高橋昌嗣 プリントブロック １／１０ １９９２サイズ： 用紙 縦３３×横４９ｃｍ、イメージ ２６×２６ｃｍ＊高橋昌嗣 写真家。１９４７年生まれ。１９６７年、桑沢デザイン研究所卒。広告写真、雑誌グラビアを中心に活躍中。写真集『人物うつし絵』（１９９０年刊）は、１９９１年ニューヨーク近代美術館に収蔵される。矢島裕紀彦との共著に『文士の逸品』（ネスコ、２００１年）、『文士が愛した町を歩く』（ＮＨＫ出版、２００５年）、ドキュメンタリー「軍艦島」（１９７４年、月刊『話の特集』）ほか。
http://narcologia.ru/goods/shuttle913625.html
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http://narcologia.ru/goods/providence641194.html
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真作保証】高橋昌嗣 ブロック 写真 プリント モノクロ 大流行中！ 49.0 ...
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真作保証】高橋昌嗣 休息する鉄面 写真 プリント モノクロ-
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