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【真作保証】高橋昌嗣　ブロック　写真　プリント　モノクロ
商品番号 W92248374558
商品名

【真作保証】高橋昌嗣　ブロック　写真　プリント　モノクロ
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 20,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高橋昌嗣　プリントブロック　１／１０　１９９２サイズ：　用紙　縦３３×横４９ｃｍ、イメージ　２６×２６ｃｍ＊高橋昌嗣　写真家。１９４７年生まれ。１９６７年、桑沢デザイン研究所卒。広告写真、雑誌グラビアを中心に活躍中。写真集『人物うつし絵』（１９９０年刊）は、１９９１年ニューヨーク近代美術館に収蔵される。矢島裕紀彦との共著に『文士の逸品』（ネスコ、２００１年）、『文士が愛した町を歩く』（ＮＨＫ出版、２００５年）、ドキュメンタリー「軍艦島」（１９７４年、月刊『話の特集』）ほか。
http://narcologia.ru/goods/shuttle913625.html
http://narcologia.ru/goods/ordering980579.html
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