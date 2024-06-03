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- 【未開封】ねんどろいど 刀剣乱舞 へし切長谷部(GOODSMILE ON…
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商品詳細
グッズ整理のため出品します。新品未開封ですが、箱に一部破損があります。（3枚目参照）中身には問題ございません。梱包材で梱包しますが、配送途中の傷などが出来てしまう可能性がございます。素人保管ですのでご理解頂き、ご購入をお願い致します。完品を求める神経質な方はご遠慮ください。ねんどろいど刀剣乱舞-ONLINE-へし切長谷部(GOODSMILEONLINESHOP限定)#刀剣乱舞_ONLINE_#へし切長谷部#ねんどろいど刀剣乱舞_ONLINE_へし切長谷部_GOODSMILEONLINESHOP限定_フィギュア種類···その他
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GOODSMILE ONLINE SHOP限定特典付属 ねんどろいど 617 へし切長谷部(へしきりはせべ) 刀剣乱舞-ONLINE- 完成品 可動フィギュア オランジュ・ルージュ
ねんどろいど 617「へし切長谷部／刀剣乱舞-ONLINE-」【レビュー ...
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