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【未開封】ねんどろいど 刀剣乱舞　へし切長谷部(GOODSMILE ON…
商品番号 E40957476155
商品名

【未開封】ねんどろいど 刀剣乱舞　へし切長谷部(GOODSMILE ON…
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ整理のため出品します。新品未開封ですが、箱に一部破損があります。（3枚目参照）中身には問題ございません。梱包材で梱包しますが、配送途中の傷などが出来てしまう可能性がございます。素人保管ですのでご理解頂き、ご購入をお願い致します。完品を求める神経質な方はご遠慮ください。ねんどろいど刀剣乱舞-ONLINE-へし切長谷部(GOODSMILEONLINESHOP限定)#刀剣乱舞_ONLINE_#へし切長谷部#ねんどろいど刀剣乱舞_ONLINE_へし切長谷部_GOODSMILEONLINESHOP限定_フィギュア種類···その他
http://narcologia.ru/goods/Addict375918.html
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