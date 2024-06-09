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- ネコぱら POPUP PARADE ショコラ＆バニラ カクテルドレス Ver.
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商品詳細
ネコぱら POPUPPARADE ショコラ＆バニラ カクテルドレスVer.７月末に新品を購入して、ケース内に飾っておりました。損傷、色褪せなく綺麗な状態だと思いますが、素人保管ですので完璧なものを希望される方は購入をお控えください。ショコラ・バニラのセット購入のみとなります。箱にぷちぷちを巻いて段ボールで発送予定です。グッスマポップアップパレードポッパレ
http://narcologia.ru/goods/calling257250.html
http://narcologia.ru/goods/browse368891.html
http://narcologia.ru/goods/choice464285.html
POP UP PARADE ショコラ カクテルドレス Ver.
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POP UP PARADE ネコぱら バニラ カクテルドレス Ver. ノンスケール プラスチック製 塗装済み完成品フィギュア
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