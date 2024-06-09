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ネコぱら　POPUP PARADE　ショコラ＆バニラ　カクテルドレス Ver.
商品番号 M46750866852
商品名

ネコぱら　POPUP PARADE　ショコラ＆バニラ　カクテルドレス Ver.
ブランド名 グッドスマイルカンパニー
特別価格 税込 2,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネコぱら　POPUPPARADE　ショコラ＆バニラ　カクテルドレスVer.７月末に新品を購入して、ケース内に飾っておりました。損傷、色褪せなく綺麗な状態だと思いますが、素人保管ですので完璧なものを希望される方は購入をお控えください。ショコラ・バニラのセット購入のみとなります。箱にぷちぷちを巻いて段ボールで発送予定です。グッスマポップアップパレードポッパレ
http://narcologia.ru/goods/calling257250.html
http://narcologia.ru/goods/browse368891.html
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