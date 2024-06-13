三味線短棹 紅木 東さわり 糸巻黒檀 二段溝

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商品詳細
紅木棹丸打胴 長さ約97Cm、棹巾約29mn糸巻は素六の黒檀 太さ対面16mm対角18mm表面の皮は破れています。裏は意図的に円形に切り取ってあります。棹を握った感じは津軽三味線(太棹)に似ています。二段溝で棹の接合部もしっかりしています。天神に欠けはなく東さわりの機能も問題ありません。※スタンドは含まれません。配送費削減のため三つ折りで発送します。
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