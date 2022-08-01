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ウマ娘 5th イベント ダイイチルビー グッズ 3点セット
商品番号 S62493800367
商品名

ウマ娘 5th イベント ダイイチルビー グッズ 3点セット
ブランド名 Svital
特別価格 税込 5,831 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウマ娘5thイベントダイイチルビーグッズ3点セットです。新品未開封ですが袋に折れがあります。また、発送の際にタオルの端を折りたたむ可能性がございますのでご理解ください。全てまとめて防水加工のため、袋に全て入れた状態での発送になります。プチプチ梱包はいたしません。バラ売り不可ブレードホルダー応援タオルネックストラップ
http://narcologia.ru/goods/reproduce298055.html
http://narcologia.ru/goods/freshman49856.html
http://narcologia.ru/goods/message936827.html

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