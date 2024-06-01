大谷翔平　バブルヘッド　首振り人形

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商品詳細
大谷翔平バブルヘッド ボブルヘッド 首振り人形 フィギュア2019年7月16日にロサンゼルスアナハイムエンゼルスタジアムにて入場者限定で30000個配布されたボブルヘッド人形です。非売品。箱入り。サイズ：約19㎝新品未使用ですが、撮影のため開封しました。
http://narcologia.ru/goods/passivity283583.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion293678.html
http://narcologia.ru/goods/protein106034.html
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